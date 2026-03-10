Il tempo della montagna | il cinema racconta la nuova architettura delle Alpi

Il film, diretto da Francesca Molteni e Davide Fois, esplora la nuova architettura delle Alpi attraverso dieci progetti realizzati nella regione. Il documentario mostra come le costruzioni si integrano nel paesaggio montano e mette in evidenza le soluzioni adottate dagli architetti. La narrazione si concentra sulla descrizione di ogni singola opera e sulla sua collocazione nel contesto alpino.

Il film, diretto da Francesca Molteni e Davide Fois è un viaggio tra dieci progetti firmati dall'associazione Architetti Arco Alpino (AAA), realtà che riunisce dieci Ordini degli Architetti delle province montane del Nord Italia, che raccontano come si può abitare la montagna oggi e soprattutto come la si potrà vivere domani.