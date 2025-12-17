Il 17 dicembre 1980 usciva al cinema Il tempo delle mele | oggi è ancora il film che racconta meglio l’adolescenza

Il 17 dicembre 1980, usciva in Francia “Il tempo delle mele”, un film che avrebbe segnato un’epoca. Con il suo tono leggero, sognante e spontaneo, è ancora oggi il racconto più autentico dell’adolescenza, catturando emozioni, sogni e insicurezze di una generazione. Un’opera che, nel tempo, è diventata un simbolo universale di quei momenti di crescita e scoperta.

© Quotidiano.net - Il 17 dicembre 1980 usciva al cinema "Il tempo delle mele": oggi è ancora il film che racconta meglio l'adolescenza Quando il 17 dicembre del 1980 uscì in Francia "Il tempo delle mele", nessuno poteva immaginare che quel film, leggero, spensierato e un po' sognante, sarebbe diventato un paradigma dell'adolescenza. La tredicenne protagonista, la colonna sonora sognante, i problemi familiari, i primi amori: elementi che 45 anni dopo restano universali. E ancora oggi, in un mondo cambiato, quel film parla alle nuove generazioni con un messaggio chiaro e diretto. Una finestra sugli anni '80 . " Il tempo delle mele " usciva esattamente nei cinema 45 anni fa ed è passato alla storia per la sua capacità di raccontare con delicatezza, ironia e realismo l'ingresso nell'adolescenza. Il walkman, Reality e il primo amore: Il tempo delle mele da 45 anni ci ricorda cosa significa davvero essere adolescenti.

