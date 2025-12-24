Musica e poesia aprono la stagione dialettale del teatro Il Piccolo sul palco gli Al Caravel con Pr’i mont dla Dugarì

La rassegna di teatro in lingua vernacolare del Teatro Piccolo di Forlì, organizzata in collaborazione con Coop. Casa del Lavoratore di Bussecchio e Cumpagnì dla Zercia, inaugura domenica 4 gennaio alle ore 21 con il poema musicale in dialetto forlivese “Pr’i mont dla Dugarì” del gruppo Al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

