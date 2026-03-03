Guerra in Iran il piano di evacuazione degli italiani bloccati | bus e voli ma per pochi

Nell'area del Medio Oriente interessata dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, circa 70.000 italiani si trovano nelle zone colpite. Le autorità italiane hanno organizzato un piano di evacuazione che prevede bus e voli, ma finora sono stati disponibili solo pochi mezzi. La situazione rimane critica e i mezzi di evacuazione disponibili sono limitati rispetto al numero di cittadini da mettere in salvo.

Nell'area del Medio Oriente interessata dalla guerra avviata dagli Usa e Israele contro l'Iran ci sono 70mila italiani (30.000 circa solo a Dubai e Abu Dhabi), tra fissi e di passaggio, una evacuazione di tutti, quindi, è impossibile da realizzare. Tuttavia, il governo italiano ha predisposto un piano per aiutare chi è intenzionato a ripartire, tra di loro anche centinaia di pugliesi. Molti di loro si trovano a Dubai, ma c'è anche chi vive e lavora a Teheran. Il ministero degli Esteri lavora anche per trasportare via pullman da Dubai all'Oman coloro che sono bloccati e che hanno la possibilità di prenotare un volo con le linee aeree locali attraverso prenotazione anticipata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Guerra in Iran, il piano di evacuazione degli italiani bloccati: bus e voli ma per pochi Leggi anche: Guerra Iran, i voli cancellati e gli aeroporti bloccati: da Dubai ad Abu Dhabi, caos Medio Oriente. Tajani: «Pronti a evacuare gli italiani» Guerra Usa-Iran, quali conseguenze per gli aeroporti? A terra 3.400 voli per l?Asia, bloccati 500mila passeggeriIl bilancio della paralisi dei cieli a causa della guerra è stato fatto da Flightradar24, la popolare app che traccia le rotte degli aerei: solo ieri... Contenuti utili per approfondire Guerra in Iran, il piano di evacuazione... Temi più discussi: Iran: il conflitto si espande; La guerra d'Iran si allarga, Israele colpisce Hezbollah e altre notizie interessanti; Le cose da sapere sull’Iran per capire questa guerra; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo. Guerra in Iran, Minuto Rizzo: non credo che il conflitto porterà a un cambio di regimeSecondo l’ex segretario generale della Nato, la crisi in Iran non sfocerà in una nuova guerra del Golfo. Prevede una de-escalation, a causa della debolezza dell’Iran ... milanofinanza.it Si allarga la guerra in Medio Oriente, l'Iran Non negozieremo con gli UsaROMA (ITALPRESS) – Il movimento sciita libanese Hezbollah, proxy dell’Iran, ha lanciato missili e droni nel nord di Israele, segnando il ... iltempo.it Golfo in fiamme, la guerra lanciata da Usa e Israele all’Iran si allarga. Teheran è un campo di battaglia, monarchie arabe sotto una pioggia di missili. Tel Aviv torna a colpire Beirut. Trump non mette limiti: durerà «tutto il tempo che serve». E non esclude l’invasi - facebook.com facebook #Iran , #Trump : prevediamo 4-5 settimane guerra, ma possiamo più a lungo x.com