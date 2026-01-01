Tutti gli aumenti del 2026 | Stangata da 900 milioni di euro Dalle sigarette alle autostrade i rincari settore per settore
Il 2026 inizia con aumenti significativi in diversi settori, stimati in circa 900 milioni di euro. Da quello delle sigarette a quello delle autostrade, i rincari interessano molte aree dell’economia italiana. Questa panoramica analizza gli incrementi previsti settore per settore, offrendo uno sguardo chiaro e obiettivo sulle principali variazioni che caratterizzeranno il nuovo anno.
