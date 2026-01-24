Da Cesenatico al West End | le due giovani ballerine volano a Londra e puntano alle accademie

Martina Giordani e Ilaria Delvecchio, giovani ballerine di Cesenatico, hanno ottenuto un'importante opportunità: grazie alla vittoria alla 19esima edizione del

Il sogno del musical passa da Cesenatico e vola dritto a Londra. Per Martina Giordani e Ilaria Delvecchio il 2025 si apre con le valigie pronte: le due allieve della Dance Dream hanno convinto la giuria della 19esima edizione del "Musical Day", staccando un biglietto per un’esperienza formativa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

