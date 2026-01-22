Giulia Salemi ha condiviso sui social un messaggio importante: “Donne, vita e libertà”, collegandosi alla situazione in Iran. In occasione di una puntata speciale del suo podcast ‘Non lo faccio x moda’, ha ospitato la giornalista Greta Privitera e l’attivista Pegah Moshir Pour per approfondire temi di attualità e diritti femminili. Un momento di riflessione e confronto su questioni di grande rilevanza sociale.

Giulia Salemi ha pubblicato una puntata speciale del suo podcast ‘Non lo faccio x moda’, con due ospiti d’eccezione: la giornalista Greta Privitera e l’attivista Pegah Moshir Pour. Salemi ha origini persiane e quello che sta succedendo in Iran la colpisce in prima persona. Assieme a Moshir Pour hanno pubblicato su Instagram un reel per lanciare un messaggio di vicinanza al popolo iraniano: “Ciao sono Giulia Salemi, figlia di una donna persiana. Io sono Pegah Moshir Pour, sono iraniana e conosco bene cuore e cultura di questo Paese. In Italia stiamo parlando di voi. Voi in Iran state lottando per il futuro, per diritti e libertà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il messaggio via social di Giulia Salemi e Pegah Moshir Pour: "Donne, vita e libertà"

Iran, nel podcast di Giulia Salemi l’attivista Pegah Moshir Pour: “Continuiamo a parlare di quanto sta accadendo”Nel nuovo episodio del podcast ‘Non lo faccio x moda’, Giulia Salemi intervista l’attivista Pegah Moshir Pour per parlare della situazione in Iran.

L’attivista Pegah Moshir Pour racconta le proteste in Iran: “Repressione militare e digitale senza precedenti”Pegah Moshir Pour, attivista iraniana, descrive le recenti proteste in Iran evidenziando un’intensa repressione sia militare che digitale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Iran all’Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime; Iran, centinaia di morti. Casa Bianca: 'Trump valuta anche raid'; 'Abbandonate l'Iran'. Il messaggio dell'ambasciata Usa, attacco imminente?; Il silenzio sull’Iran uccide: il discorso di Masih Alinejad all'Onu contro Guterres.

IL MESSAGGIO - Papa Leone XIV: In Iran e in Siria si percorra la via del dialogoPapa Leone XIV ha parlato all'Angelus dell'11 gennaio: Il mio pensiero si rivolge a quanto sta accadendo in questi giorni in Medio Oriente, in particolare in Iran e in Siria, dove persistenti tension ... napolimagazine.com

Iran, Renzi e la sigaretta accesa con la foto di Khamenei in fiamme davanti all'ambasciata a Roma: ecco perchéSi è svolta di fronte all’ambasciata iraniana di Roma, in via Nomentana, una manifestazione di Italia Viva a sostegno degli iraniani che si oppongono al regime. A guidare il presidio c’era Matteo Renz ... tg.la7.it

IRAN PER LA LIBERTÀ Oggi in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna abbiamo ribadito un messaggio chiaro: non si può restare in silenzio davanti alla repressione e alla violazione dei diritti umani ! Fratelli d’Italia è al fianco del popolo iraniano, d - facebook.com facebook

Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso per i cittadini statunitensi in Iran, chiedendo loro di lasciare appena possibile il Paese. Nel messaggio inviato viene detto che «dovranno aspettarsi interruzioni prolungate di internet: pianificare mezzi alt x.com