Il rivoluzionario e la maestra | Gaja Cenciarelli presenta il suo libro al Diagonal Loft Club

Venerdì 13 marzo alle 19, al Diagonal Loft Club di Forlì, Gaja Cenciarelli presenta il suo libro intitolato “Il rivoluzionario e la maestra”. L’evento, gratuito, fa parte di Van – Voci, Ascolti, Narrazioni, un format del Festival del Buon Vivere dedicato al confronto culturale attraverso parole, esperienze e riflessioni condivise. La serata coinvolge il pubblico in un momento di dialogo e scambio di idee.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Venerdì 13 marzo, alle 19 al Diagonal Loft Club di Forlì, nuovo appuntamento gratuito con Van – Voci, Ascolti, Narrazioni, il format inserito nel programma del Festival del Buon Vivere, dedicato al confronto culturale attraverso parole, esperienze e riflessioni condivise. Protagonista della serata sarà Gaja Cenciarelli, scrittrice e traduttrice, che presenterà il suo libro “Il rivoluzionario e la maestra” intervistata dal giornalista Corrado Ravaioli. L’incontro si inserisce nel percorso culturale del Festival del Buon Vivere, che promuove spazi di dialogo e approfondimento sui temi dell’identità, della memoria, dell’impegno civile e delle trasformazioni della società contemporanea. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Torna #fuorifestival: Gaja Cenciarelli presenta "Il rivoluzionario e la maestra"Sabato 7 marzo alle 18, presso lo spazio Matteotti, Gaja Cenciarelli sarà la protagonista del nuovo #fuorifestival di Salerno Letteratura per...

Leggi anche: Gaja Cenciarelli ad Alberobello, incontro con l’autrice de ‘Il rivoluzionario e la maestra’

Una raccolta di contenuti su Gaja Cenciarelli

Temi più discussi: Gaja Cenciarelli ad Alberobello, incontro con l’autrice de ‘Il rivoluzionario e la maestra’ 10 marzo 2026; Torna #fuorifestival: Gaja Cenciarelli presenta Il rivoluzionario e la maestra; Gaja Cenciarelli racconta Il rivoluzionario e la maestra alle Vecchie Segherie / VIDEO; Gaja Cenciarelli ad Alberobello presenta ‘Il rivoluzionario e la maestra’.

Gaja Cenciarelli ad Alberobello: incontro con l’autrice de Il rivoluzionario e la maestraALBEROBELLO - Martedì 10 marzo 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare Gianpiero De Santis del Palazzo Comunale di Alberobello, si terrà un incontro speciale con Gaja Cenciarelli, autrice del ... giornaledipuglia.com

Gaja Cenciarelli alle Vecchie Segherie Mastrototaro con Il rivoluzionario e la maestraLunedì 9 marzo, alle ore 19, alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie Gaja Cenciarelli presenta Il rivoluzionario e la maestra (Marsilio), un romanzo che intreccia la storia vera del rivoluzi ... giovinazzoviva.it

Leggi l'articolo https://www.barlettaviva.it/network/gaja-cenciarelli-alle-vecchie-segherie-mastrototaro-con-il-rivoluzionario-e-la-maestra. Leggi l'articolo - facebook.com facebook