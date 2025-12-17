Calciomercato Milan Füllkrug sempre più vicino! Trattativa in fase avanzata ma resta un nodo le ultime
Il calciomercato del Milan si infiamma con l'offerta di Füllkrug, sempre più vicino ai rossoneri. La trattativa è in fase avanzata, anche se alcuni dettagli devono ancora essere definiti. L’attaccante tedesco sembra ormai ad un passo, promettendo di rafforzare notevolmente l’attacco del club. Seguiamo gli aggiornamenti e le ultime novità sulla possibile ufficializzazione di questa operazione.
Calciomercato Milan, l’attaccante tedesco si avvicina! La trattativa ora è in fase avanzata ma resta ancora un nodo. Ultime Attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti importanti sul futuro di Niclas Füllkrug, attaccante del West Ham sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Con l’operazione Santiago . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
