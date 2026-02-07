Roma piano Centenario | Gasperini intoccabile Totti vede il ritorno

La proprietà americana dei Friedkin punta forte sul piano strategico per il centenario del club nel 2027. Con un anno e mezzo di anticipo, hanno già tracciato le linee guida: mantenere stabile la squadra, cambiare la gestione e pensare a un possibile ritorno di Totti, la bandiera più amata. Intanto, Gasperini sembra intoccabile, e il club lavora per fare le scelte giuste in vista di un evento che si avvicina.

La proprietà americana accelera il piano strategico in vista della storica ricorrenza del 2027. Con un anno e mezzo d’anticipo, i Friedkin hanno delineato i pilastri per il centenario del club: stabilità tecnica, una nuova cultura manageriale e il possibile ritorno della bandiera più iconica. Il fulcro del progetto sportivo rimane Gian Piero Gasperini. Blindato da un contratto triennale, il tecnico di Grugliasco è considerato il “faro” della ricostruzione giallorossa. Una scelta difesa con forza da Claudio Ranieri, nel suo nuovo ruolo di Senior Advisor, che ha ribadito la fiducia totale della proprietà nonostante le note “spigolosità” caratteriali dell’allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Totti torna a Roma e riaccende l’entusiasmo dei tifosi.

Svilar rappresenta un punto fermo nella difesa della Roma, confermando la sua affidabilità tra i pali.

