Mercato contadino in piazza Oltre 200 clienti fidelizzati Il km zero piace sempre di più

Questa mattina in piazza si è svolta la 37esima edizione del mercato contadino. Oltre 200 persone sono arrivate fin dalle prime ore per comprare prodotti locali e a chilometro zero. Tra i clienti, molti sono visitatori abituali, che tornano ogni volta per sostenere le aziende agricole del territorio. La presenza di oltre trenta aziende agricole ha reso l’evento un appuntamento fisso per chi cerca prodotti freschi e genuini.

Sono 37 le edizioni di mercatino contadino "in piazza", una trentina di aziende agricole locali coinvolte, l'assalto di più di 200 visitatori, consumatori abituali e fedeli di prodotti a chilometro zero. Si è chiuso con un bilancio positivo il 2025 di debutto per i mercati contadini della Comunità del Cibo Martesana, "numeri – così gli organizzatori - che confermano il valore della filiera corta come strumento di sviluppo economico, sociale e territoriale". I dati arrivano da Gorgonzola e Cernusco sul Naviglio, i due comuni d'area primi firmatari della convenzione annuale con la rete, che coinvolge Gruppi di Acquisto Solidale, associazioni, cooperative, produttori, trasformatori e ristoratori.

