Gli studenti diventano chef a cinque cerchi

Questa mattina gli studenti del percorso per operatore della ristorazione del centro di formazione professionale In-Presa di Carate e Giussano hanno preso parte ai Giochi, dimostrando le competenze acquisite in cucina. Sono scesi in campo tra i concorrenti, armati di passione e tanta voglia di dimostrare il loro talento. Si sono sfidati tra i fornelli, trasformando le lezioni in una vera e propria gara di abilità.

Gli studenti del percorso per operatore della Ristorazione del Centro di Formazione Professionale In-Presa (di Carate e Giussano) protagonisti ai Giochi. Mercoledì cureranno il servizio di catering in Comune a Monza, in occasione del passaggio della Fiamma olimpica, mentre venerdì, in occasione della cerimonia di apertura allo stadio Meazza seguiranno l’accoglienza e la somministrazione di cibi e bevande a buffet nella sala lounge del primo anello rosso, collaborando fianco a fianco con professionisti del settore nel servizio ad ospiti di alto profilo. "Un’opportunità formativa di alto livello per i nostri studenti più motivati e appassionati, desiderosi di un’esperienza straordinaria nel mondo della ristorazione – spiega la dirigente scolastica Chiara Frigeni – Lavorare con esperti del mestiere renderà questo momento indimenticabile capace di arricchire il loro percorso formativo in modo unico" Il catering di In-Presa organizza eventi in location esterne e all’interno della scuola, per soddisfare al meglio le esigenze di clienti privati, aziende, enti o istituzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli studenti diventano chef a cinque cerchi Approfondimenti su In Presa Open Fiber, i sogni diventano realtà. Gli studenti viaggiano nel tempo Gli studenti di VEDANO AL LAMBRO (Monza Brianza) hanno esplorato le potenzialità delle connessioni future, immaginando un mondo in cui tecnologia e innovazione migliorano la vita quotidiana. Le imprese valtellinesi a cinque cerchi Un catalogo unico celebra le imprese valtellinesi e valchiavennaschi alle Olimpiadi invernali, dal 1928 al 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su In Presa Argomenti discussi: Gli studenti diventano chef a cinque cerchi; Orti e fornelli a Finale Ligure, studenti chef protagonisti in piazza; I bambini chef e le idee anti spreco. Le ricette diventano opere d’arte; Quando l’abbigliamento horeca diventa sostenibile: la giacca Puck premiata ai Barawards. Lo chef stellato al lavoro con gli studenti dell’EnaipAll’Enaip di Voghera si è svolta una giornata speciale dedicata alla formazione e alla passione per la cucina, che ha visto gli studenti del settore alberghiero lavorare fianco a fianco con Dario ... laprovinciapavese.gelocal.it Ercolano, sotto il Vesuvio giovani chef crescono: dall’istituto Tilgher ecco le nuove starGiovani chef crescono alle pendici del Vesuvio. L’area vesuviana, terra difficile ma al tempo stesso fertile e generosa, dove la scuola riesce a dare frutti preziosi. Come ... ilmattino.it Gli studenti delle superiori diventano giovani imprenditori https://cityne.ws/tG7AJ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.