Crans-Montana Bertolaso | Migliorano i ragazzi feriti la sanità lombarda al loro fianco come figli e nipoti
Il 22 gennaio, una ragazza ferita è stata trasferita dall’ospedale Niguarda di Milano a Cesena, per permettere un più stretto contatto con la famiglia. Bertolaso ha sottolineato i miglioramenti nelle condizioni dei giovani assistiti e l’impegno della sanità lombarda nel supportarli, come si farebbe con figli e nipoti. Questo intervento evidenzia l’attenzione e la cura dedicata ai pazienti, garantendo loro le migliori condizioni di assistenza possibile.
Nella giornata del 22 gennaio è stata trasferita una prima ragazza dal Niguarda all’ospedale di Cesena per favorire la vicinanza alla famiglia. Nei prossimi giorni, se il quadro clinico continuerà a migliorare, sarà possibile dimettere alcuni dei ragazzi ricoverati, tra cui anche un giovane di.🔗 Leggi su Quicomo.it
Crans Montana, Bertolaso: migliorano alcuni dei ragazzi feritiNella giornata di ieri, alcuni dei ragazzi feriti sono stati trasferiti negli ospedali più vicini alle loro famiglie.
Strage di Crans-Montana, Bertolaso sui feriti al Niguarda: «Seguiamo i ragazzi come fossero nostri figli. Non siamo pessimisti per nessuno di loro, ma la lotta è estremamente dura e complicata»Dopo la tragedia di Crans-Montana, il responsabile del welfare Bertolaso ha commentato la situazione dei feriti, tra cui il 16enne Leonardo Bove trasferito a Milano.
Argomenti discussi: Crans Montana, Bertolaso: Nei prossimi giorni sarà possibile dimettere alcuni dei ragazzi; Strage di Crans-Montana, Bertolaso: migliorano alcuni dei ragazzi feriti; Crans-Montana, Bertolaso: Migliorano i ragazzi feriti, la sanità lombarda al loro fianco come figli e nipoti; Crans-Montana, il risveglio di Leo e Kean, 16enni della terza D: Comunicano tramite pc, uno ha cliccato l'emoticon della felicità.
Migliorano i feriti di Crans Montana, due ragazzini potrebbero essere dimessi a breveLo ha annunciato l'assessore al welfare, Guido Bertolaso. Per loro le cure potrebbero proseguire in day hospital ... rainews.it
Crans-Montana, Bertolaso: Migliorano i ragazzi feriti, la sanità lombarda al loro fianco come figli e nipotiTra i giovani coinvolti nell’incendio c’è anche un ragazzo di Cantù. Una prima paziente è già stata trasferita a Cesena per avvicinarla alla famiglia e, se il quadro clinico continuerà a migliorare, n ... quicomo.it
Crans Montana, la studentessa Elsa Rubino si sveglia dal coma. I genitori: «Ci ha riconosciuti» - facebook.com facebook
La strage di Crans-Montana. Dopo il lungo interrogatorio, i coniugi Moretti potrebbero essere presto riconvocati in procura. Intanto migliorano le condizioni di alcuni dei feriti ricoverati al Niguarda di Milano x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.