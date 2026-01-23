Crans-Montana Bertolaso | Migliorano i ragazzi feriti la sanità lombarda al loro fianco come figli e nipoti

Il 22 gennaio, una ragazza ferita è stata trasferita dall’ospedale Niguarda di Milano a Cesena, per permettere un più stretto contatto con la famiglia. Bertolaso ha sottolineato i miglioramenti nelle condizioni dei giovani assistiti e l’impegno della sanità lombarda nel supportarli, come si farebbe con figli e nipoti. Questo intervento evidenzia l’attenzione e la cura dedicata ai pazienti, garantendo loro le migliori condizioni di assistenza possibile.

