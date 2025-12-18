La vita come dono la cura come vocazione | il ringraziamento di un paziente al personale del Gom

In momenti di grande sfida, le parole spesso non riescono a esprimere tutta la gratitudine e l’emozione. Un paziente, testimone di un percorso di cura e speranza, rivolge il suo ringraziamento al personale del Gom, riconoscendo nella cura e nella dedizione una vera e propria vocazione. È un tributo alla vita come dono e all’umanità che si cela dietro ogni gesto di attenzione e solidarietà.

Ci sono momenti nella vita in cui le parole sembrano non bastare, perché il confine tra la paura e la speranza diventa sottilissimo. Momenti in cui capisci che sei vivo grazie alle mani, alla competenza e al cuore di altre persone. È con questa consapevolezza che un uomo, un paziente che sente il.

Custodire ogni vita, accompagnare ogni sofferenza.

