Terni medaglie al personale della Polizia di Stato andato in pensione | Un grande ringraziamento per l' impegno profuso

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, presso la Questura di Terni, si è tenuta una cerimonia di consegna delle medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato recentemente pensionato, simbolo di riconoscimento e gratitudine per l'impegno profuso nel servizio.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre 2025, presso la Questura di Terni, si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato recentemente andato in pensione. Un momento particolarmente sentito, dedicato a donne e uomini che, nel corso di una.

