Terni medaglie al personale della Polizia di Stato andato in pensione | Un grande ringraziamento per l' impegno profuso
Nella giornata di oggi, presso la Questura di Terni, si è tenuta una cerimonia di consegna delle medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato recentemente pensionato, simbolo di riconoscimento e gratitudine per l'impegno profuso nel servizio.
Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre 2025, presso la Questura di Terni, si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato recentemente andato in pensione. Un momento particolarmente sentito, dedicato a donne e uomini che, nel corso di una. Ternitoday.it
Polizia, il video degli encomi in Questura
Consegnate le medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato in quiescenza - Nel pomeriggio di martedì 16 dicembre presso la Questura di Terni, si è svolta una cerimonia di consegna delle medaglie di commiato al ... orvietonews.it
Terni. Presidio sul territorio e prevenzione: i risultati dei controlli della Polizia di Stato - NewTuscia – TERNI – Prosegue con continuità l’attività della Polizia di Stato sul territorio ternano, attraverso servizi mirati di controllo e prevenzione, con particolare attenzione alle aree della c ... newtuscia.it
Cinque podi, piazzamenti importanti e medaglie per l'Abruzzo alla seconda prova interregionale di scherma Under14 disputata a Terni - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.