Un torneo per celebrare la piccola Rebecca tra sport memoria e solidarietà
Sabato 27 dicembre, il PalaCalafiore si trasforma in un luogo di memoria e passione nel ricordo di Rebecca Cuzzucoli.Il basket giovanile e l’emozione si incontrano nel terzo memorial per celebrare la vita della piccola reggina, scomparsa prematuramente a soli 5 anni, ma già innamorata e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
K-Padel & Tennis. José Feliciano · Feliz Navidad. Torneo misto di Natale K-Padel Un bel livello in campo, ma soprattutto tanta voglia di divertirsi! Giocatori e maestri delle squadre k-padel insieme per celebrare lo sport, il Natale e lo spirito di squadra. Sc - facebook.com facebook
