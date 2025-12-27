Sabato 27 dicembre, il PalaCalafiore si trasforma in un luogo di memoria e passione nel ricordo di Rebecca Cuzzucoli.Il basket giovanile e l’emozione si incontrano nel terzo memorial per celebrare la vita della piccola reggina, scomparsa prematuramente a soli 5 anni, ma già innamorata e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Un torneo per celebrare la piccola Rebecca tra sport, memoria e solidarietà

Leggi anche: Torna tra un mese la Adigeo Christmas Run tra sport e solidarietà

Leggi anche: “Uniti in un solo gol”: a Canicattì torneo natalizio tra sport, inclusione e integrazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Un torneo per celebrare Rebecca Cuzzucoli tra sport, memoria e solidarietà - Il 27 dicembre il Palacalafiore ospita le giovani promesse del basket per ricordare la piccola tifosa scomparsa prematuramente a soli 5 anni, ma già innamorata e tifosissima della squadra neroarancio ... reggiotoday.it