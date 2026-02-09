Alla Pipeline and Gas Expo 2026, Denso GmbH ha mostrato il nuovo Denso MB60, un nastro innovativo con supporto a rete. L’azienda, attiva da oltre cento anni nella protezione contro la corrosione delle pipeline, ha presentato il prodotto insieme alle soluzioni già note nel settore.

"Denso GmbH produce da oltre un secolo soluzioni leader per la prevenzione della corrosione su pipeline e alla fiera del 2026 abbiamo presentato il nuovo Denso MB60, innovativo mesh-backed tape, accanto ai nostri prodotti già affermati nel settore. Il mercato affronta sfide crescenti con richieste tecniche sempre più elevate, in particolare temperature operative e di applicazione ad alta resistenza. Stiamo sviluppando soluzioni mirate per rispondere a queste esigenze”. A dirlo è Christian Araiz, Area Sales Manager di Denso Gmbh, in occasione della quarta edizione di Pipeline and Gas Expo, organizzata da Mediapoint and Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pipeline and Gas Expo 2026: Araiz (Denso Gmbh), ‘presentiamo nuovo Denso MB60, innovativo mesh-backed tape’

#Pipeline-Gas-Expo 2026 || La società Gentili Technology ha presentato un nuovo mezzo chiamato 4×4, pensato per la manutenzione off-road.

