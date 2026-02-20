Il regalo dei ragazzi del ’Nodo’ Ora i musei sono accessibili a tutti

Il progetto “La cultura e le sue percezioni” nasce dall’iniziativa dei ragazzi del ’Nodo’ per rendere i musei accessibili a tutti. La loro azione è stata motivata dalla volontà di abbattere le barriere che limitano la partecipazione culturale, coinvolgendo persone con fragilità cognitive e sensoriali. Hanno realizzato strumenti e percorsi tattili per permettere a questi utenti di vivere l’esperienza artistica in prima persona. Ora, molti visitatori con bisogni speciali possono scoprire l’arte in modo più diretto e coinvolgente.

La cultura non si guarda solo con gli occhi, ma si vive attraverso l'inclusione. È questo il cuore del progetto di rilevanza nazionale "La cultura e le sue percezioni", che ha visto l'associazione 'Il Nodo Aps' protagonista di un'impresa straordinaria: rendere la visione di una mostra pittorica fruibile anche a chi vive con fragilità cognitive e percettive. Una delegazione di Nodini al Castello estense per vivere a pieno la mostra pittorica di Gianfranco Goberti, artista ferrarese contemporaneo. I ragazzi non sono stati semplici visitatori, ma parte integrante di un team di ricerca coordinato dal dipartimento di Architettura, in collaborazione con Studio Plam.