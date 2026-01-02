Data saldi a Milano ci siamo | si parte sabato 3 gennaio Spesa media di 160 euro Il Black Friday? Torni quello di una volta

A Milano, i saldi invernali iniziano sabato 3 gennaio 2026. Secondo le stime di Confcommercio Milano, la spesa media per famiglia sarà di circa 390 euro, con circa 160 euro a persona. Questo periodo rappresenta un'opportunità per rinnovare il guardaroba e approfittare di offerte dedicate ai consumatori. I saldi sono un momento importante per il commercio locale, segnando l'inizio di un nuovo ciclo di acquisti.

Milano, 2 gennaio 2025 – Domani, sabato 3 gennaio 2026, a Milano partono i saldi invernali. Secondo le stime di Confcommercio Milano sarà d i 390 euro a famiglia, 160 a persona la spesa media. "Su Milano confidiamo soprattutto in un buon riscontro da parte di visitatori e turisti" ha spiegato Gabriel Meghnagi vicepresidente di Confcommercio Milano e vicepresidente vicario di Federmoda Milano. Il “caso” Black Friday . La percentuale media di sconto stimata è del 30%. "I saldi, in particolare quelli invernali molto più rilevanti per le attività commerciali - ha aggiunto Meghnagi - sono importanti, ma non c'è dubbio che il flusso continuo di promozioni anticipate possa incidere sul numero di potenziali clienti e sul budget di spesa disponibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Saldi invernali Milano 2026. Le date ufficiali degli sconti.

