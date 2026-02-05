Perché Trump è l’asset perfetto di Putin e cosa c’entrano gli Epstein Files

Il network di potere tra Russia, America, Israele ed Europa si svela attraverso i Files di Epstein. Mentre emergono dettagli su come denaro, sesso e intelligence si intreccino in un sistema senza regole, l’ex capo dei servizi segreti kazaki spiega a Fanpage perché Trump rappresenti l’asset perfetto di Putin. Una figura che, secondo molti, si inserisce bene nel gioco di influenze e interessi tra i due leader.

Mentre gli Epstein Files rivelano come denaro, sesso e intelligence abbiano creato un network sovranista globale, con contatti tra Russia, America, Israele ed Europa e piena impunità per i protagonisti, l’ex capo dei servizi segreti kazaki racconta a Fanpage.it che Trump sarebbe da 40 anni un uomo di Mosca.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Epstein Files

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Perché Trump è ossessionato da TikTok: manipolazioni, profilazioni e minacce, la torsione autoritaria dei social in vista delle prossime elezioni; Iran-Usa, navi americane nell'area. Trump: Sarebbe fantastico se non dovessimo attaccare; Trump, ultimatum all'Iran. Perché l'attacco Usa è più vicino; Perché Trump ce l'ha col Minnesota.

Perché Trump è ossessionato da TikTok: manipolazioni, profilazioni e minacce, la «torsione autoritaria» dei social in vista delle prossime elezioniChi, sotto un post Instagram della Casa Bianca, scrive sono tutte bugie, viene ora minacciato di essere cacciato dalla piattaforma. E sul «nuovo» TikTok statunitense, che ha di recente cambiato prop ... corriere.it

Perché per Meloni il ciclone Trump resta un vantaggioCerto, l’alleanza con l’America dai dazi alle relazioni internazionali rappresenta un problema, da affrontare con realismo. Ma la verità è che il tycoon prima della politica ha cambiato il linguaggio, ... editorialedomani.it

Il dipartimento di Giustizia americano ha pubblicato 3 milioni di pagine, 2.000 video e 180.000 foto degli Epstein files. Nella nuova mega raccolta di documenti i nomi di 43 donne non erano stati censurati e comparivano 100 volte. Decine di vittime che erano facebook

Filone italiano degli Epstein Files lievemente inquietante. Ce ne sono migliaia. “Master”... x.com