Le foto di Clinton il falso video del suicidio la vittima identificata | Trump e gli Epstein files che distraggono dai miei successi

Donald Trump ha commentato le recenti pubblicazioni degli Epstein Files, sostenendo che queste operazioni mirano a distogliere l’attenzione dai propri risultati politici. Allo stesso tempo, ha espresso rammarico per le foto di Bill Clinton e il falso video sul suicidio, evidenziando come tali notizie possano influenzare l’opinione pubblica. Un’analisi delle dinamiche mediatiche e delle dichiarazioni politiche in un contesto di crescente attenzione alle controversie.

Il presidente Donald Trump si rammarica per Bill Clinton. E dice che la pubblicazione degli Epstein Files serve a «distrarre dai suoi successi». Mentre 15 vittime del miliardario pedofilo dicono che la pubblicazione è soltanto parziale. E che il Dipartimento di Giustizia ha lasciato in evidenza «le identità di molte vittime, causando danni immediati e reali». Una di loro dice alla Cnn: «Sono distrutta». Gli Epstein Files. Il Dipartimento era obbligato da una legge del Congresso – firmata con riluttanza da Trump – a pubblicare l’intero fascicolo prima del 19 dicembre. Ma solo una parte dei documenti è realmente disponibile per il download. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Il governo Usa pubblica gli Epstein files: molti omissis, ma ci sono foto di Clinton. I dem accusano: “Scarsa trasparenza” Leggi anche: Epstein, Camera e Senato danno l’ok alla pubblicazione dei file. La palla a Trump, che sottolinea: “Non si distolga lo sguardo dai miei successi” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Le foto di Clinton, il falso video del suicidio, la vittima identificata: Trump e gli Epstein files che «distraggono dai miei successi; Attentato a Sydney, Australia in lutto: «I nostri cuori sono spezzati. Un attacco all'umanità» VIDEO. Caso Epstein, pubblicate foto in Marocco con Bill Clinton. I dem: “Rimossa quella con Trump” (Adnkronos) - Tra i documenti degli Epstein File pubblicati dal dipartimento di Giustizia ci sono foto del viaggio che Bill Clinton fece nel luglio del 2002 in Marocco, po - facebook.com facebook

