Galatina si prende il derby con i Falchi e il primato | Olimpia Sbv campione d’inverno

Galatina conquista il derby contro i Falchi e si laurea campione d’inverno. Al palazzetto di via Montinari, si è vissuto un momento importante per la squadra, che ha consolidato la propria posizione in classifica. Un risultato che riflette l’impegno e la crescita dell’Olimpia Sbv, pronta ad affrontare la seconda parte della stagione con determinazione e ambizione.

GALATINA – Il palazzetto dello sport di via Montinari è tornato a respirare l’atmosfera delle grandi occasioni. Il derby tra Olimpia Sbv Galatina e Falchi Ugento, andato in scena domenica scorsa, non ha tradito le attese: nonostante le due società stiano vivendo una dimensione sportiva diversa.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: L’Olimpia Sbv Galatina chiude il 2025 in vetta: a gennaio la sfida per il titolo d’inverno L’Olimpia Sbv Galatina ferma la capolista Massafra: vittoria di carattere e disciplinaL’Olimpia Sbv Galatina interrompe la serie della capolista Massafra con una vittoria di carattere e disciplina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: ASL Lecce. Ospedale di Galatina, individuata soluzione per l’uomo senza fissa dimora; Ospedale di Galatina, senzatetto nelle sale d’attesa. I sindacati: Situazione insostenibile e l'Asl si attiva; CGIL E ASL SUL CASO DEI SENZATETTO ALL’OSPEDALE DI GALATINA; Emergenza senzatetto nell’ospedale, sindacati interpellano istituzioni. Prime soluzioni dalla Asl. Ospedale di Galatina, individuata soluzione per l’uomo senza fissa dimoraSi è conclusa positivamente la vicenda dell'uomo senza fissa dimora che, nei giorni scorsi, aveva trovato riparo all'interno dell'Ospedale Santa Caterina ... corrieresalentino.it Galatina, senzatetto stanziato in ospedale: vicenda conclusa positivamenteL’uomo è stato trasferito in una struttura del territorio, dove potrà proseguire il suo percorso di accoglienza ... leccesette.it Prende avvio la rassegna cinematografica “Metti una sera a cena”, promossa dal Circolo Cittadino Athena in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Galatina, il Cinema Teatro Tartaro e con il contributo di Banca Generali. La rassegna sarà inaugur facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.