Il polo scolastico di Ponterio diventa realtà

Il polo scolastico di Ponterio sta prendendo forma e si sta avvicinando alla conclusione dei lavori. L’assessore Moreno Primieri ha visitato il cantiere e ha pubblicato immagini che mostrano spazi ampi, luminosi e moderni, pensati per ospitare gli studenti. La realizzazione del nuovo edificio prosegue secondo i piani stabiliti, con lavori che sembrano avanzare senza intoppi.

TODI – Il nuovo polo scolastico di Ponterio sta diventando realtà. Ad affermarlo è l'assessore Moreno Primieri a seguito dell'ultimo sopralluogo, documentato con immagini che parlano chiaro: spazi moderni, luminosi, progettati per offrire ai ragazzi una scuola all'altezza dei tempi. "Per anni si è parlato della necessità di investire sull'edilizia scolastica – afferma - noi abbiamo scelto di farlo davvero, con un intervento importante che restituisce al territorio una struttura nuova, sicura e funzionale. La scuola non è solo un edificio: è il luogo dove cresce il futuro della nostra comunità. Per questo abbiamo deciso di mettere al centro gli studenti, le famiglie e la qualità degli spazi in cui si forma la prossima generazione".