L’Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana ha stanziato 47.000 euro dall’avanzo di amministrazione per interventi di manutenzione e miglioramento del Polo scolastico di Castell’Azzara. Questa iniziativa mira a garantire condizioni adeguate alle strutture educative, confermando l’impegno nel sostenere i servizi essenziali per le comunità locali e favorire un ambiente scolastico più sicuro e funzionale.

L’ Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana investe 47mila euro dell’avanzo di amministrazione per interventi di manutenzione e miglioramento del Polo scolastico di Castell’Azzara, "confermando l’attenzione – si spiega – verso le strutture educative e i servizi essenziali per le comunità del territorio". Le risorse saranno destinate alla ripavimentazione e impermeabilizzazione della terrazza dell’edificio scolastico e a una riqualificazione dei servizi igienici, con interventi di imbiancatura e miglioramento del decoro e della funzionalità degli spazi. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia portata avanti dall’ Unione dei Comuni, che negli ultimi mesi ha rafforzato il proprio ruolo di coordinamento e supporto ai Comuni associati, puntando su una gestione attenta delle risorse e su investimenti mirati, capaci di rispondere a esigenze concrete e condivise. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polo scolastico, interventi di riqualificazione

