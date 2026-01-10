Open Day per il Polo Scolastico di Rovereto struttura innovativa per i più piccoli

Il Polo Scolastico di Rovereto s/S ha recentemente inaugurato la sua struttura innovativa dedicata ai più piccoli. Dopo la cerimonia ufficiale di mercoledì 7 gennaio 2026, l’edificio è stato aperto alla comunità locale, offrendo uno spazio moderno e funzionale per l’istruzione dei bambini. L’Open Day rappresenta un’occasione per conoscere da vicino questa nuova realtà educativa, pensata per favorire la crescita e l’apprendimento in un ambiente stimolante e sicuro.

Dopo la cerimonia ufficiale di mercoledì 7 gennaio 2026, il nuovo Polo Scolastico di Rovereto sS oggi ha aperto le porte anche alla comunità. La giornata di open day ha rappresentato un'ulteriore occasione di incontro tra scuola, istituzioni e genitori, permettendo finalmente ai cittadini di.

