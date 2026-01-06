Giubileo chiusa l’ultima Porta Santa Il bilancio dell’Anno Santo nell’omelia del Papa che interroga Chiesa e fedeli – Foto

Il Giubileo della speranza, indetto da Papa Francesco, si è concluso con la chiusura dell’ultima Porta Santa, quella della Basilica Vaticana, da parte di Leone XIV. Con questa cerimonia si chiude un anno di riflessione e di impegno per la Chiesa e i fedeli, come evidenziato dall’omelia del Papa, che invita a un bilancio sincero e a una rinnovata responsabilità nel cammino di fede.

Leone XIV ha chiuso il Giubileo della speranza indetto e aperto da Papa Francesco. Prevost, come aveva stabilito Bergoglio nella bolla di indizione dell’Anno Santo del 2025, Spes non confundit, ha chiuso l’ultima Porta Santa, quella della Basilica Vaticana. Un Giubileo ordinario che rimane nella storia soprattutto per il cambio di pontificato avvenuto durante questi mesi. Prima del 2025, infatti, solo nel 1700 si era verificata una Sede Vacante durante l’Anno Santo. Il Giubileo fu aperto da Innocenzo XII, che poi morì, e venne chiuso da Clemente XI. Oltre 33 milioni i pellegrini provenienti da 185 Paesi che sono arrivati a Roma dal 24 dicembre 2024, giorno di apertura del Giubileo, al 6 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giubileo, chiusa l’ultima Porta Santa. Il bilancio dell’Anno Santo nell’omelia del Papa che interroga Chiesa e fedeli – Foto Leggi anche: Il Papa nell'omelia: "Basta guerra, Mosca e Kiev dialoghino" | Giubileo, chiusa la Porta Santa in Basilica S.Maria Maggiore Leggi anche: Giubileo, gli ultimi giorni dell’Anno Santo: chiusa la Porta Santa a S. Maria Maggiore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Papa Leone XIV chiude la Porta Santa e termina il Giubileo: Mattarella presente a San Pietro - Papa Leone XIV e la Porta Santa: la solenne chiusura del Giubileo della speranza tra preghiera, pellegrini e 33 milioni di fedeli a Roma. notizie.it

Giubileo: Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro, termina l'Anno Santo a Roma - Dopo la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro a Roma, che ha concluso ufficialmente il Giubileo della Chiesa cattolica, Papa Leone ... iltempo.it

Giubileo, chiusa l’ultima Porta Santa. Il bilancio dell’Anno Santo nell’omelia del Papa che interroga Chiesa e fedeli - Ci ha educato il Giubileo a fuggire quel tipo di efficienza che riduce ogni cosa a prodotto e l’essere umano a consumatore? ilfattoquotidiano.it

La Porta Santa in Vaticano è chiusa. Il Giubileo è finito. In studio Roberto Tallei @RobTallei, in Vaticano Laura Ceccherini Leggi tutto al link i x.com

Il Giubileo si avvia verso la conclusione. Oggi, 6 gennaio alle 9:30, verrà chiusa, con una cerimonia presieduta da Papa Leone XIV, la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Info https://ow.ly/IfM550XR3cn - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.