Giubileo chiusa l’ultima Porta Santa Il bilancio dell’Anno Santo nell’omelia del Papa che interroga Chiesa e fedeli – Foto

Il Giubileo della speranza, indetto da Papa Francesco, si è concluso con la chiusura dell’ultima Porta Santa, quella della Basilica Vaticana, da parte di Leone XIV. Con questa cerimonia si chiude un anno di riflessione e di impegno per la Chiesa e i fedeli, come evidenziato dall’omelia del Papa, che invita a un bilancio sincero e a una rinnovata responsabilità nel cammino di fede.

Leone XIV ha chiuso il Giubileo della speranza indetto e aperto da Papa Francesco. Prevost, come aveva stabilito Bergoglio nella bolla di indizione dell’Anno Santo del 2025, Spes non confundit, ha chiuso l’ultima Porta Santa, quella della Basilica Vaticana. Un Giubileo ordinario che rimane nella storia soprattutto per il cambio di pontificato avvenuto durante questi mesi. Prima del 2025, infatti, solo nel 1700 si era verificata una Sede Vacante durante l’Anno Santo. Il Giubileo fu aperto da Innocenzo XII, che poi morì, e venne chiuso da Clemente XI. Oltre 33 milioni i pellegrini provenienti da 185 Paesi che sono arrivati a Roma dal 24 dicembre 2024, giorno di apertura del Giubileo, al 6 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

