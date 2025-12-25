Papa Leone la prima messa della notte di Natale | la sorpresa ai fedeli l' omelia e le citazioni
Prima l'uscita a sorpresa in piazza San Pietro, poi i ringraziamenti ai fedeli, infine l'omelia e il richiamo a Francesco. La prima messa di Natale di Papa Leone è iniziata e si. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
La prima messa di Natale di Papa Leone - Aggiornamento del 24 Dicembre delle ore 17:20; Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: Economia distorta tratta uomini come merci; Papa Leone XIV, prima messa della notte di Natale: 'Contro le tentazioni di dominio, Dio si fa uomo'; Messa della notte di Natale, Leone XIV: non c’è spazio per Dio se non c’è per l’uomo.
Papa Leone XIV, prima messa della notte di Natale: "Contro le tentazioni di dominio, Dio si fa uomo" - Il pontefice prima della funzione religiosa è uscito a sorpresa e ha ringraziato: 'Grazie per essere venuti anche ... ansa.it
Leone XIV: Un Messaggio di Speranza nella Sua Prima Messa di Natale - La Messa della Notte di Natale di quest’anno ha visto un evento straordinario con la celebrazione di Papa Leone XIV. notizie.it
La prima messa di Natale di papa Leone XIV, preghiere nella basilica gremita - Gremita la basilica di San Pietro dove papa Leone sta per presiedere la sua prima messa della Notte di Natale, tornata alle ore 22. ansa.it
Papa Leone cita Papa Francesco: «Portare speranza là dove è stata perduta» - facebook.com facebook
Papa Leone XIV: il Natale dona la speranza che fa l’uomo messaggero di pace x.com
