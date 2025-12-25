Papa Leone la prima messa della notte di Natale | la sorpresa ai fedeli l' omelia e le citazioni

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima l'uscita a sorpresa in piazza San Pietro, poi i ringraziamenti ai fedeli, infine l'omelia e il richiamo a Francesco. La prima messa di Natale di Papa Leone è iniziata e si. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

papa leone la prima messa della notte di natale la sorpresa ai fedeli l omelia e le citazioni

© Ilmattino.it - Papa Leone, la prima messa della notte di Natale: la sorpresa ai fedeli, l'omelia e le citazioni

Leggi anche: Messa di Natale, Papa Leone XIV a sorpresa in piazza saluta i fedeli

Leggi anche: Prima messa di Natale da Papa per Leone XIV: "Gesù illumina di salvezza la notte"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La prima messa di Natale di Papa Leone - Aggiornamento del 24 Dicembre delle ore 17:20; Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: Economia distorta tratta uomini come merci; Papa Leone XIV, prima messa della notte di Natale: 'Contro le tentazioni di dominio, Dio si fa uomo'; Messa della notte di Natale, Leone XIV: non c’è spazio per Dio se non c’è per l’uomo.

papa leone prima messaPapa Leone XIV, prima messa della notte di Natale: "Contro le tentazioni di dominio, Dio si fa uomo" - Il pontefice prima della funzione religiosa è uscito a sorpresa e ha ringraziato: 'Grazie per essere venuti anche ... ansa.it

papa leone prima messaLeone XIV: Un Messaggio di Speranza nella Sua Prima Messa di Natale - La Messa della Notte di Natale di quest’anno ha visto un evento straordinario con la celebrazione di Papa Leone XIV. notizie.it

papa leone prima messaLa prima messa di Natale di papa Leone XIV, preghiere nella basilica gremita - Gremita la basilica di San Pietro dove papa Leone sta per presiedere la sua prima messa della Notte di Natale, tornata alle ore 22. ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.