Il paradosso di Shai | più domina più i dubbi crescono su di lui

L'MVP in carica è uno dei giocatori più forti della NBA, con numeri che lo attestano come uno dei migliori. Tuttavia, nonostante le sue prestazioni, fatica a conquistare il consenso degli appassionati e a diventare una figura amata dal pubblico. La sua presenza in campo è indiscutibile, ma la sua popolarità continua a rimanere lontana da quella di altre stelle della lega.

Shai Gilgeous-Alexander è l'uomo del giorno. L'Mvp in carica eguaglia una leggenda come Wilt Chamberlain portando a 126 le partite con almeno 20 punti segnati. La sua Oklahoma City guarda tutti dall'alto, i campioni uscenti vantano il miglior record Nba. Vittorie, canestri determinanti e record. Shai fa il pieno. Eppure c'è chi storce la bocca. Diciamoci la verità: soprattutto tra gli appassionati, ma anche tra gli addetti ai lavori, sono in tanti a non considerarlo nella categoria non solo di Nikola Jokic, ma neppure di Luka Doncic, Vic Wembanyama e Giannis Antetokounmpo. Qualcuno gli preferisce pure il miglior Kawhi Leonard.