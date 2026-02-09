La Germania ha deciso di rafforzare le sue forze armate, risvegliando preoccupazioni in Europa. La mossa arriva in un momento di tensione crescente, ma non per minacce esterne. La vera paura, secondo alcuni analisti, è di cosa questo risveglio possa significare per il continente, ormai diviso tra la voglia di proteggersi e i rischi di un’escalation. La stampa internazionale discute ormai di un ritorno alla potenza militare tedesca, che potrebbe cambiare gli equilibri di tutta l’Europa.

La Germania si riarma e l’Europa ha paura. Non della Russia, ma di se stessa. È il paradosso che emerge da un dibattito acceso sulle pagine di Foreign Affairs, dove l’analista Liana Fix del Council on Foreign Relations lancia l’allarme sul ritorno della potenza militare tedesca. Nel suo articolo, Fix ricorda che per decenni i leader europei chiedevano più impegno militare alla Germania. Ora la Zeitenwende promessa nel 2022 sta diventando realtà: entro il 2029 la spesa militare tedesca raggiungerà 189 miliardi di dollari l’anno, il triplo del 2022, diventando la quarta al mondo dopo quella russa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Berlino più forte, un continente più fragile, e il paradosso del riarmo tedesco

L’articolo analizza come la logica del più forte e l'uso della realpolitik influenzino le strategie di Putin, evidenziando il paradosso di chi invoca questi principi per giustificare azioni aggressive.

