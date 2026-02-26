Dopo il discorso più lungo di sempre crescono i dubbi sulla salute mentale di Trump | per il 61% degli americani è più imprevedibile con l’età

Un discorso lungo e intenso ha attirato l’attenzione sull’eventuale condizione di salute mentale di un noto leader politico. Secondo un’ampia percentuale di cittadini, con l’età potrebbe diventare più imprevedibile, generando preoccupazioni tra la popolazione. Anche alcuni sostenitori del partito di appartenenza sembrano mostrare segnali di sfiducia, alimentando discussioni sulla stabilità e il comportamento pubblico del protagonista.

Negli Stati Uniti cresce la preoccupazione tra gli elettori per la salute mentale del presidente Donald Trump, a poco più di un anno dall’inizio del suo secondo mandato. Secondo una serie di sondaggi resi noti nelle ultime ore, una maggioranza significativa di cittadini americani ritiene che l’età del presidente – che a giugno compirà 80 anni – stia influenzando negativamente la sua lucidità e capacità di governare. Un recente sondaggio ReutersIpsos ha rilevato che circa il 61% degli intervistati considera Trump «sempre più imprevedibile con l’età», un giudizio espresso non solo da gran parte degli elettori democratici e indipendenti, ma anche da una quota non trascurabile di repubblicani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

