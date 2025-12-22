Come sarà il Natale dei bimbi del bosco domani la decisione sulle feste col papà | Potrebbe stare in casa famiglia

Nathan Trevallion, papà dei tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti e trasferiti in casa famiglia il 20 novembre scorso, potrebbe trascorrere il giorno di Natale nella struttura protetta con i figli e con la moglie, Catherine Birmingham. "Non è una richiesta straordinaria. - ha spiegato a Fanpage.it il sindaco di Palmoli - Vede i bambini già due volte a settimana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il sogno del papà: «Spero di stare con i miei bambini a Natale». Perché non tornano a casa: le due criticità

Leggi anche: Bimbi nel bosco, il papà rimasto solo: “Mi sento debole, mi manca la mia famiglia, anche gli animali soffrono”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

