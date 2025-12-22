Come sarà il Natale dei bimbi del bosco domani la decisione sulle feste col papà | Potrebbe stare in casa famiglia

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nathan Trevallion, papà dei tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti e trasferiti in casa famiglia il 20 novembre scorso, potrebbe trascorrere il giorno di Natale nella struttura protetta con i figli e con la moglie, Catherine Birmingham. "Non è una richiesta straordinaria. - ha spiegato a Fanpage.it il sindaco di Palmoli - Vede i bambini già due volte a settimana". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il sogno del papà: «Spero di stare con i miei bambini a Natale». Perché non tornano a casa: le due criticità

Leggi anche: Bimbi nel bosco, il papà rimasto solo: “Mi sento debole, mi manca la mia famiglia, anche gli animali soffrono”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Un Natale da salvare per i bambini al Teatro Bosco di Busto Arsizio - Rover è il cane protagonista dello spettacolo con attori e musica dal vivo della compagnia Teatro delle Ali in scena domenica 21 dicembre alle ore 17 ... varesenews.it

Bimbi nel bosco, si muove il ministero: obbligo scolastico in regola, legittima l'educazione domiciliare - i certificati scolastici presentati dai genitori dei bimbi allontanati dalla famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, ... ilmattino.it

Famiglia nel bosco, Nathan a pranzo col ristoratore-amico: «Abbiamo mangiato i pizzoccheri». I bambini a casa per Natale? - Leonora Carusi, chef nutrizionista che vive a Crecchio dove è impegnata per l'apertura di una fattoria didattica chiamata «Villaggio nel bosco», confida nel ritorno dei bambini entro una decina di ... corriereadriatico.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.