Un nuovo video sta attirando l’attenzione online: si tratta di un’interpretazione di Sal Da Vinci con la canzone “Per sempre sì” tradotta in giapponese e trasformata in stile anime. La clip combina elementi della musica napoletana con immagini tipiche dell’animazione giapponese, creando un ibrido tra due mondi culturali. La viralità del contenuto ha portato molte persone a condividerlo sui social network.

Il confine tra la melodia tradizionale partenopea e l’animazione nipponica non è mai stato così sottile. Bastano infatti pochi istanti di ascolto per percepire un fenomeno acustico singolare che sta dominando le piattaforme digitali: il brano vincitore del Festival di Sanremo 2026, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, è stato trasformato dall’intelligenza artificiale in una potenziale sigla di un cartone animato giapponese, sul canale MemoloSONGS. Il risultato è piacevolissimo e ha innescato un’onda virale (ovviamente). La reinterpretazione in lingua giapponese, che circola con frequenza esponenziale su TikTok, Instagram e Threads, non si limita a una semplice traduzione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il nuovo tormentone virale? Sal Da Vinci in versione anime con “Per sempre sì” in giapponese

