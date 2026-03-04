Simulano la voce di Sal Da Vinci con l’AI per vendere l’anello virale di Per sempre sì Il cantante denuncia la truffa | È un fake sono sciacalli

Un gruppo ha utilizzato un’intelligenza artificiale per simulare la voce di Sal Da Vinci al fine di promuovere un anello virale associato alla canzone “Per sempre sì”. Il cantante ha denunciato pubblicamente che si tratta di un falso e di un tentativo di truffa, definendo gli autori come sciacalli. La vicenda riguarda l’uso non autorizzato della sua voce in un contesto commerciale.

Con la sua Per sempre sì, Sal Da Vinci trionfa sul palco dell'Ariston, ma lui e la sua canzone non sono stati gli unici a rapire l'attenzione del pubblico. L'incriminato è un anello, cuore pulsante della sua esibizione e simbolo tangibile del significato del brano. Un anello diventato virale, centro di una vera e propria "Per sempre sì mania". Durante la sua performance sanremese Sal Da Vinci indossa non uno, ma ben due anelli di diamanti. Uno portato sull'anulare sinistro, posizione destinata alla fede nuziale, e un altro coordinato sulla mano destra.

È spuntato sui social un anello che sembra in tutto e per tutto simile a quello che Sal Da Vinci ha regalato ad alcune persone a Sanremo.

