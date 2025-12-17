Ha aperto un nuovo supermercato nel milanese e fa sconti al 50%

Il 17 dicembre è stato inaugurato il nuovo supermercato Tigros a Cerro Maggiore, nel hinterland di Nord-Ovest di Milano. L’83esimo punto vendita della catena si trova in via Delio Tessa e propone uno sconto del 50% su numerosi prodotti fino al 29 dicembre. L’apertura rappresenta un ampliamento dell’offerta commerciale nella zona, con promozioni di grande interesse per i clienti.

Ha aperto martedì 17 dicembre il nuovo Tigros di Cerro maggiore (hinterland Nord-Ovest di Milano). Il supermercato, l'83esimo della catena, si trova al civico 11 di via Delio Tessa e fino al 29 dicembre farà sconti al 50% su diversi prodotti presenti sugli scaffali.

