Il nuovo stadio di Arezzo e il caso parcheggi sono al centro di un dibattito aperto da alcune dichiarazioni sulla disponibilità di spazi di sosta durante i lavori di costruzione. Secondo quanto affermato, i parcheggi sarebbero garantiti sia con il cantiere aperto che una volta completato l’intervento. La questione riguarda in particolare l’accessibilità e la gestione delle aree di sosta nell’area dello stadio.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Le polemiche sollevate da Marco Magara, presidente della Chimera Nuoto, sulla disponibilità dei parcheggi nell’area dello stadio di Arezzo durante i lavori per il nuovo impianto riportano al centro dell’attenzione uno dei temi più discussi del progetto. A fare chiarezza è l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Arezzo, Alessandro Casi. “La prima cosa da chiarire è il punto di partenza: la società ha presentato un progetto di fattibilità e a breve sarà firmata una convenzione. Si tratta di un investimento privato su un bene pubblico. In sostanza la società ha detto: ‘Dateci lo stadio e noi lo rifacciamo completamente’, i nvestendo risorse importanti non solo sull’impianto ma anche sulle aree esterne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo stadio dell’Arezzo e il caso parcheggi. Casi: “Spazi per la sosta garantiti a cantiere aperto e con i lavori finiti”

Articoli correlati

Nuovo stadio, il caso dei parcheggi: "Chiarezza sul progetto del piazzale e rispetto per piscina e palestra"A fine mese il provvedimento per l’approvazione della Convenzione e del piano di gestione del nuovo stadio dell’Arezzo approderà in consiglio...

San Siro, svolta nuovo stadio: lavori a fine maggio. Disagi per i tornelli e piano parcheggiLookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool,...

Nuovo stadio di Arezzo: sì della Conferenza dei servizi

Approfondimenti e contenuti su Il nuovo stadio dell'Arezzo e il caso...

Temi più discussi: Progetto stadio il 26 marzo in consiglio comunale. Ultimo passaggio prima del via ai lavori; Stadio nell’uovo di Pasqua. La delibera approda in aula; Nuovo stadio, manca solo il parere del demanio; Nuovo stadio, il caso dei parcheggi: Chiarezza sul progetto del piazzale e rispetto per piscina e palestra.

Nuovo stadio, il caso dei parcheggi: Chiarezza sul progetto del piazzale e rispetto per piscina e palestraIl presidente della Chimera Nuoto Magara: Ci sono attività che vanno tutelate nell’interesse della città: abbiamo una trentina di dipendenti e anche la gestione del cantiere ci preoccupa. lanazione.it

Stadio nell’uovo di Pasqua. La delibera approda in aulaAtteso a fine mese in consiglio comunale il provvedimento per l’approvazione. Struttura all’inglese da 12mila posti e 90 anni di concessione alla società. . lanazione.it

Un’altra grande vittoria per Luigi Portarapillo, in arte “El Chapo”. Questa volta il giovane tatuatore si è distinto alla Arezzo Tattoo Convention, tenutasi il 7 e 8 marzo: due giornate interamente dedicate all’arte del tatuaggio, alla body art e alla creatività contemp - facebook.com facebook

ATTENZIONE SMARRITA3493655628 GILDA SCAPPATA PROV Arezzo Via San Pancrazio 60 BADIA AGNANO #4voiceless #smarrita #scomparsa condividete x.com