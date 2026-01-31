San Siro svolta nuovo stadio | lavori a fine maggio Disagi per i tornelli e piano parcheggi

La costruzione del nuovo stadio di San Siro ha subito una svolta importante. I lavori partiranno entro fine maggio, ma già si segnalano disagi ai tornelli e nel piano parcheggi. Inter e Milan hanno presentato il progetto, che prevede l’avvio dei cantieri nell’area sosta durante l’estate. La città si prepara a un cambiamento che cambierà il volto del quartiere.

Nei prossimi mesi il progetto per il nuovo stadio di San Siro potrebbe partire davvero.

San Siro, Inter e Milan chiedono di iniziare i lavori a maggio. Due conseguenze per il 2026-27Inter e Milan voglioni iniziare il prima possibile i lavori per il nuovo stadio. Queste le ultime novità per quanto riguarda il nuovo impianto ... msn.com

San Siro, nuovo stadio e nuovo quartiere: ci saranno 3.500 residenti in più. Tutte le ricadute del progettoMilano – In attesa del rogito per la vendita dello stadio di San Siro da Comune a Milan e Inter – l’atto curato dal notaio Filippo Zabban è atteso lunedì o martedì – sull’Albo pretorio di Palazzo ... ilgiorno.it

Nuovo San Siro, Milan e Inter chiedono il via libero ai lavori: possibile partenza a fine maggio x.com

Mercoledì 18 febbraio in Norvegia il primo atto dei playoff di Champions League, martedì 24 il secondo a San Siro - facebook.com facebook