Musica scienza e fantascienza Esplorare lo spazio con Star Wars Il concerto-lezione dell’Auditorium

Un viaggio tra musica, scienza e fantascienza, attraverso l’universo di Star Wars. L’Auditorium propone un concerto-lezione che approfondisce il legame tra la saga, le scoperte scientifiche e il nostro presente, dimostrando come l’immaginario spaziale possa diventare uno strumento di conoscenza e riflessione. Un’occasione per avvicinarsi a un mondo che, pur lontano, si intreccia con la realtà che viviamo ogni giorno.

Chi l'ha detto che la fantascienza è lontana dalla realtà? "Star Wars" ha reso l'universo più vicino a tutti noi, creando un immaginario che continua a dialogare con la scienza e con il presente. Per la rassegna Intersezioni, sabato alle 18 l'Auditorium di Milano ospita l'evento "Star Wars, tra musica e scienza": l'Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Jacopo Brusa, esegue dal vivo alcune delle più celebri musiche di John Williams, accompagnata dagli interventi dell'astrofisico e divulgatore Luca Perri, noto al grande pubblico per la sua capacità di raccontare la scienza in modo chiaro e coinvolgente.

