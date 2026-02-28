Il club di via Copparo annuncia il rilancio del settore femminile, dopo aver rafforzato la prima squadra e il settore giovanile. La nuova iniziativa prevede l’avvio di un progetto dedicato alle ragazze, con l’obiettivo di sviluppare l’attività femminile all’interno del club. L’operazione coinvolge diverse componenti e mira a creare nuove opportunità per le young player.

Dopo prima squadra e vivaio, l’Ars et Labor si appresta a rilanciare anche il settore femminile. Sta per prendere vita infatti il progetto in rosa del club di via Copparo, con l’obiettivo di valorizzare il calcio femminile nella nostra città creando un ambiente inclusivo, competitivo e orientato alla crescita tecnica e personale delle atlete. Dal mese di marzo sarà operativa la segreteria del settore femminile, con referente Enrico Bonafè. Dall’inizio di luglio, in corrispondenza con l’avvio della della stagione sportiva 2026-27, la direzione sportiva della prima squadra e del settore giovanile sarà affidata a Silvia Chiellini, sorella di Giorgio nonché ex atleta dell’Accademia Spal in serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sta per prendere vita il progetto in rosa del club di via Copparo. Riparte il settore femminile

