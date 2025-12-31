Influenza e prevenzione c’è ancora tempo | Una delle più grandi epidemie mai viste negli ultimi dieci anni

A pochi giorni dalla fine dell’anno, si registra un aumento delle persone over 65 non vaccinate nel Bolognese, in un contesto di una delle più grandi epidemie influenzali degli ultimi dieci anni. La prevenzione rimane fondamentale per tutelare la salute, soprattutto tra le fasce più vulnerabili. È ancora possibile intervenire e adottare misure efficaci per ridurre i rischi e limitare la diffusione del virus.

Bologna, 31 dicembre 2025 – Duemila persone con più di 65 anni che, nel Bolognese rispetto allo scorso anno, non si sono vaccinate, mentre siamo di fronte a una delle più grandi epidemia influenzali dell'ultimo decennio. A quale copertura corrisponde? "Al 62,4 per cento, il dato si riferisce al 28 dicembre: lo scorso anno era del 64 per cento", precisa Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Salute pubblica dell'Ausl. In realtà però il numero totale dei vaccinati è più alto rispetto al 2024. "Sì, abbiamo circa il 3 per cento in più, che corrispondo a settemila persone in più. E si tratta di bambini che sono aumentati del tre per cento, ma ci sono anche le donne in gravidanza circa un 20 per cento in più e anche le persone che hanno familiari a rischio, addetti ai servizi pubblici con interesse collettivo, aumentata la vaccinazione anche nel personale sanitario, qui del 10 per cento".

