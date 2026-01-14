Treviglio nuovo parcheggio a sud della stazione e di TreviglioFiera | 237 posti auto pronti entro marzo

A Treviglio è in fase di completamento un nuovo parcheggio con 237 posti auto, situato a sud della stazione Centrale e di TreviglioFiera. I lavori sono ormai alle ultime fasi e l'apertura è prevista entro marzo. Questa nuova struttura mira a migliorare la gestione del traffico e facilitare gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori della zona.

Treviglio. Il cantiere del nuovo parcheggio a sud della stazione Centrale e di TreviglioFiera è ormai alle battute finali. Entro l'inizio di marzo, salvo imprevisti legati al meteo, l'area sarà completamente operativa, con 237 nuovi posti auto, di cui 7 riservati alle persone con disabilità. Il parcheggio servirà pendolari, lavoratori e visitatori degli eventi. L'assessore Basilio Mangano ha effettuato un sopralluogo per fare il punto sullo stato di avanzamento dell'opera. "Siamo in linea con le previsioni – ha dichiarato – il cronoprogramma è rispettato e, se il meteo lo consentirà, entro fine febbraio i lavori saranno ultimati.

