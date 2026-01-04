Venezuela il presidente della Colombia Petro riposta il tweet di Marine Le Pen e spiazza tutti | La sovranità degli Stati è sacra e inviolabile

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha risposto al tweet di Marine Le Pen affermando che la sovranità degli Stati è sacra e inviolabile. Questa dichiarazione avviene in un contesto di tensioni internazionali, dopo l’attacco militare statunitense contro il Venezuela e il dispiegamento delle truppe colombiane alla frontiera. La posizione di Petro evidenzia l’importanza del rispetto sovranazionale e delle dinamiche geopolitiche nell’America Latina.

Dopo l’ attacco militare statunitense contro il Venezuela, il presidente della Colombia, che ha già dispiegato l’esercito alla frontiera, sorprende gli utenti social. Gustavo Petro ha, infatti, condiviso un post su X di Marine Le Pen, leader del partito francese di estrema destra Rassemblement National, nonostante la netta distanza politica tra i due, da una parte un presidente di sinistra, dall’altra la figura di punta dell’estrema destra francese. Nel lungo post pubblicato su X, Le Pen inizia premettendo la condanna al regime di Nicolás Maduro definendolo «comunista, oligarchico e autoritario», ma mette in guardia contro il cambio di regime imposto dagli Stati Uniti, sottolineando come la sovranità nazionale sia « inviolabile e sacra ». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Perché gli Stati Uniti hanno sanzionato il presidente della Colombia Gustavo Petro Leggi anche: Usa sanzionano Gustavo Petro, il presidente della Colombia: “Non vuole fermare cartelli droga” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Colombia, Consiglio di sicurezza straordinario e più militari al confine; Colombia a rischio dopo il Venezuela, catturato Maduro Trump minaccia Gustavo Petro: Bogotá rafforza i confini; “Attacco al Venezuela”, l’allarme del Presidente Petro: Servono riunioni urgenti di ONU e OEA dopo le esplosioni a Caracas.; Bogotà chiama la Celac dopo il blitz Usa: Venezuela nel caos. Venezuela, il presidente della Colombia Petro riposta il tweet di Marine Le Pen e spiazza tutti: «La sovranità degli Stati è sacra e inviolabile» - Il gesto insolito sui social non è passato inosservato a molti utenti. open.online

Colombia a rischio dopo il Venezuela, catturato Maduro Trump minaccia Gustavo Petro: Bogotá rafforza i confini - Dopo la cattura di Maduro in Venezuela, Donald Trump ha messo nel mirino anche Cuba e la Colombia, minacciando il presidente Gustavo Petro ... virgilio.it

Colombia rafforza il confine dopo raid Usa in Venezuela - L’esercito colombiano ha intensificato i pattugliamenti a Cúcuta, al confine con il Venezuela, dopo gli attacchi statunitensi contro Caracas e altre aree del Paese. tg24.sky.it

Sky tg24. . Assalto al Venezuela ordinato dal presidente Trump per catturare il presidente Maduro e la moglie, sorpresi nel sonno, incriminarli e processarli negli Stati Uniti per narcotraffico e terrorismo. "Siamo pronti a un nuovo attacco, gli Usa gestiranno il pa - facebook.com facebook

Corte suprema del Venezuela: 'Rodriguez presidente ad interim' #ANSA x.com

