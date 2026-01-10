Uomo senza fissa dimora trovato morto nella stazione di Milano Cadorna per il freddo

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto nella stazione di Milano Cadorna a causa delle condizioni di freddo. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, dopo il ritrovamento avvenuto lunedì 5 dicembre vicino al capolinea della metro M3 a San Donato. La situazione evidenzia le difficoltà affrontate da persone senza rifugio nella stagione invernale. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze del decesso.

Si tratta del secondo caso nell'arco di pochi giorni. Lunedì 5 dicembre era stato trovato un altro corpo a San Donato, nei pressi del capolinea della metro M3.

