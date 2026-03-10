Il ministro dell’Energia Usa | La Marina ha scortato una petroliera a Hormuz E il prezzo del petrolio va giù Ma non è vero e lui cancella il post

Il ministro dell’Energia degli Stati Uniti ha affermato sui social che la Marina avrebbe scortato una petroliera nello stretto di Hormuz, provocando immediatamente una diminuzione del prezzo del petrolio. Tuttavia, poche ore dopo, il ministro ha cancellato il post, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia ha generato rapidamente reazioni nel mercato, anche se l’affermazione si è rivelata infondata.

Prima fa un annuncio rilevante sui social, tanto da provocare una corsa al ribasso del prezzo del petrolio. Poi però cancella il post perché quella notizia, in realtà, non è vera. Il protagonista di questa vicenda è il ministro dell’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright. “La Marina Usa ha scortato con successo una petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz per assicurare che il petrolio continui ad arrivare ai mercati globali”, ha annunciato in un post su X aggiungendo che “il presidente Trump sta mantenendo la stabilità dell’energia globale durante le operazioni militari contro l’Iran”. Il fatto che gli Stati Uniti siano riusciti a sbloccare, anche se solo per una prima petroliera, lo stop imposto dall’Iran nello stretto strategico per i flussi di petrolio mondiali, non è una notizia irrilevante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

