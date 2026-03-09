Il vero nemico di Trump | il prezzo del petrolio Tensioni tra Usa e Israele

Il prezzo del petrolio rappresenta un problema per l’amministrazione americana, mentre le tensioni tra gli Stati Uniti e Israele continuano a crescere. In questo contesto, diverse fonti segnalano che le autorità non sembrano aver definito una strategia precisa per l’operazione denominata ‘Ruggito del Leone’. La situazione attuale ha suscitato preoccupazioni tra gli analisti, che osservano le dinamiche in corso senza formulare giudizi.

Roma, 9 marzo 2026 – Molti analisti temono che Washington e Tel Aviv non abbiano una strategia chiara in questa operazione ‘Ruggito del Leone’. Di certo non sono allineati sugli obiettivi da colpire. E qualche malumore inizia a comparire. Secondo quanto riporta Axios, che ha sempre notizie verificate e di prima mano dall’amministrazione Trump, la Casa Bianca non avrebbe gradito i bombardamenti alle infrastrutture energetiche da parte di Israele. Stando a quanto scrive Axios, gli attacchi ‘sono andati oltre quello che gli Stati Uniti si aspettavano dopo essere stati informati in anticipo da Israele dell'operazione’, provocando la prima frizione significativa tra i due alleati dall'inizio della guerra, otto giorni fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

