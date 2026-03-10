Petroliera scortata a Hormuz L' annuncio del ministro Usa Poi cancella il post

Nello Stretto di Hormuz, una petroliera è stata scortata, secondo quanto annunciato sui social da un ministro degli Stati Uniti. Tuttavia, poco dopo, la stessa fonte ha smentito l'informazione e il post è stato rimosso dai social network. La vicenda ha generato confusione, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi.

Giallo sulla petroliera scortata nello Stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio social del ministro Usa Chris Wright, una fonte ha smentito la notizia e lo stesso post è stato cancellato da Internet. "La Marina Usa ha scortato con successo una petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz per assicurare che il petrolio continui ad arrivare ai mercati globali". E' quanto aveva annunciato su X il ministro dell'Energia Usa, Chris Wright, riferendosi quindi alla prima petroliera che gli Stati Uniti scortano nello stretto. "Il presidente Trump sta mantenendo la stabilità dell'energia globale durante le operazioni militari contro l'Iran", aggiunge il ministro americano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

