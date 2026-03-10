Il milione chiesto a Berlusconi processo a Monza a Giovanna Rigato | slittano le testimonianze di Ruby e Barbara Guerra

Nel processo che si svolge a Monza, sono state rinviate le testimonianze di Karima El Mahroug, conosciuta come Ruby, e di Barbara Guerra. Il procedimento riguarda una presunta tentata estorsione ai danni di un ex premier italiano. La discussione è stata posticipata a causa di questioni procedurali e non sono state ancora fissate le nuove date per le audizioni.

Slittano le testimonianze di Karima El Mahroug, nota come Ruby, e di Barbara Guerra nel processo per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi che si celebra davanti al Tribunale di Monza. Le due donne erano state citate come testimoni dalla difesa di Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello imputata per fatti risalenti al 2016, ma non si sono presentate in aula. La donna era stata denunciata dall’ex premier nel 2016perché avrebbe richiesto un milione di euro “per non rivelare alla stampa e ai pm informazioni in grado di danneggiarlo”. Karima El Mahroug, che oggi vive a Genova ed è diventata da poco madre per la seconda volta, ha inviato un certificato medico spiegando di non poter partecipare all’udienza perché impegnata con l’allattamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

