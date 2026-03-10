Berlusconi è morto ma chiede ancora giustizia | la gieffina Giovanna Rigato a processo Ruby non testimonia

Il processo a Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello accusata di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi, è stato nuovamente rinviato. Le testimonianze di Karima El Mahroug e Barbara Guerra, chiamate a deporre in Tribunale a Monza, sono state posticipate, mentre Ruby non ha preso parte all’udienza. La vicenda prosegue senza ulteriori sviluppi nel momento.

Niente da fare, tutto rinviato. Sono slittate le testimonianze di Karima El Mahroug e Barbara Guerra, chiamate in Tribunale a Monza per testimoniare nel processo a Giovanna Rigato, l’ex concorrente del Grande Fratello accusata di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. La donna ha sempre respinto le accuse affermando di aver chiesto all’ex leader di FI un risarcimento per danno di immagine dopo il clamore derivato dalle ‘cene di Arcore ‘. Karima, alias Ruby, neo mamma per la seconda volta e residente a Genova, ha inviato un certificato medico per spiegare la sua assenza con l’allattamento, precisando anche che sarebbe stata comunque intenzionata ad avvalersi della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

