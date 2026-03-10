Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, si trova in tribunale a Monza in attesa di “Ruby” e Barbara Guerra. L’accusa riguarda una tentata estorsione rivolta a un noto imprenditore, con coinvolgimenti che si riferiscono a episodi avvenuti negli ultimi mesi. La procedura giudiziaria coinvolge anche altri soggetti chiamati a testimoniare durante l’udienza.

Monza, 10 marzo 2026 – Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, è accusata di avere chiesto a Berlusconi, in cambio del suo silenzio ai processi a suo carico, una somma prima di 500mila euro, poi addirittura di 1 milione in un incontro a Villa San Martino, scenario delle feste e delle cosiddette “cene eleganti”. Oggi, nell’ambito di questo processo, compariranno oggi in aula al tribunale di Monza Karima El Mahroug, alias “Ruby”, e Barbara Guerra, citate come testimoni dalla difesa. Le Olgettine di Berlusconi, il processo per il milione a Giovanna Rigato e la verità di Raissa Skorkina: l’ex papi girl testimone online dalla Thailandia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovanna Rigato e la tentata estorsione a Berlusconi. In tribunale a Monza attese “Ruby” e Barbara Guerra

