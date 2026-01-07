De Bruyne può già dire addio al Napoli? La bomba sganciata da Il Mattino | ecco cosa può accadere a gennaio

Secondo quanto riportato da Il Mattino, ci sono possibilità che Kevin De Bruyne lasci il Napoli già a gennaio. La situazione dell’infermeria del club potrebbe influire sul futuro del centrocampista belga, anche se non tutti gli infortuni hanno lo stesso impatto. Restano da capire le decisioni della società e le eventuali conseguenze sul reparto mediano.

al centrocampista belga L'infermeria del Napoli torna a riempirsi, ma non tutti gli stop hanno lo stesso peso specifico. Se lo stop di Romelu Lukaku, il possente centravanti belga perno dell'attacco, sembra gestibile, a togliere .

Rientro De Bruyne: gli ultimi aggiornamenti sul recupero del centrocampista - Il Napoli sta continuando a vincere e convincere nonostante l’assenza del suo centrocampista più forte: Kevin De Bruyne. tag24.it

De Bruyne, rivederlo in campo a fine febbraio sarebbe tanto. Anguissa sta per rientrare - Anguissa sta per rientrare Repubblica Napoli, con Marco Azzi, fa il punto sugli infortunati del Napoli. ilnapolista.it

