Prossimo a conquistare il pubblico del Sol Levante mentre si prepara alla trasformazione dalla narrativa scritta a serie animata che approderà nelle sale cinematografiche nel 2027, il libro “Questo è Papà”, scritto dal Presidente del MCF e Ambasciatore dell’Uguaglianza Genitoriale e della Tutela. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Da Trieste agli Usa, il libro "Questo è papà” sbarca a New York

Leggi anche: Da Messina a New York: il libro “Questo è papà” del presidente del Mcf e ambasciatore Davide Vinciprova sbarca negli Stati Uniti d’America

Leggi anche: Da Catania a Tokyo: “Questo è papà”, il nuovo libro di Davide Vinciprova vola verso il giappone

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

investire sulla città paga: dalle luci natalizie agli eventi, Dipiazza rivendica una Trieste che cresce, lavora e si afferma tra cultura e affari Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGW - facebook.com facebook